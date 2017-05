Back Dans Les Bacs : The Cranberries

Les Cranberries est l’un des plus grands groupe européens des années 90. Durant près du décennie, les Irlandais ont enchainé les tubes, vendant au total la bagatelle de 38 millions d’albums de part le monde. A l’occasion de la sortie de Something Else, un recueil acoustique des plus grand succès du groupe, on s’offre un retour sur la discographie de la bande de Limerick