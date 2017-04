Onze morts dans la nuit de jeudi à vendredi à Caracas (parquet)

Onze personnes ont péri lors de troubles dans la nuit de jeudi à vendredi à Caracas. Cela porte à 20 le nombre de morts depuis le commencement de la vague de manifestations en avril contre le président socialiste Nicolas Maduro.

Le parquet vénézuélien a annoncé vendredi 'la mort de 11 personnes' âgées de 17 à 45 ans, certaines électrocutées et d'autres tuées par balle, ajoutant que six individus ont également été blessés 'lors des faits de violence survenus' dans le quartier de El Valle.

Dans cette zone du sud-ouest de la capitale, les habitants avaient décrit durant la nuit des scènes de pillages et d'affrontements violents avec les forces de l'ordre. Des images tournées par certains résidents avaient montré un véhicule anti-émeutes partiellement incendié par des cocktails Molotov.

Le parquet a par ailleurs annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort dans la nuit d'un homme dans le quartier de Petare (est de Caracas). Il a été tué par balle 'lors de la manifestation de (jeudi) soir', a affirmé sur Twitter Carlos Ocariz, maire du quartier et membre de l'opposition, exigeant 'qu'une enquête soit menée et qu'on punisse les coupables !'.

Marche du silence

Le Venezuela est secoué depuis le 1er avril par une vague de manifestations de l'opposition libérale, majoritaire au Parlement depuis fin 2015. Elle exige le départ du président socialiste Nicolas Maduro, très impopulaire dans ce pays pétrolier en pleine crise politique et économique.

Déterminée à poursuivre la mobilisation jusqu'à obtenir des élections anticipées, l'opposition a convoqué pour samedi une 'marche du silence' vers les sièges de l'épiscopat vénézuélien dans tout le pays et pour lundi un 'blocage national' des routes.

Ces défilés tournent souvent à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, qui échangent tirs de gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc contre jets de pierres et cocktails Molotov. Outre les vingt morts, environ 600 personnes ont été arrêtées depuis début avril, selon l'ONG Foro Penal.

Bébés évacués

Mercredi et jeudi, des dizaines de milliers de personnes ont encore manifesté dans les rues du pays.

Les violences autour de ces mobilisations ont fait trois morts mercredi et des incidents ont éclaté jeudi à Caracas ainsi qu'à Maracaibo (nord-ouest), Valencia (nord) et San Cristobal (ouest).

L'évacuation de 54 bébés d'une maternité d'El Valle pendant les affrontements a suscité une controverse entre les deux camps.

Le gouvernement a accusé 'des bandes armées engagées par l'opposition' d'avoir 'attaqué' l'établissement. L'opposition a rétorqué que les nouveaux-nés avaient dû être placés en lieu sûr car ils étaient 'très affectés' par les tirs de grenades lacrymogènes des forces de l'ordre.

L'UE dénonce

Pour l'exécutif, c'est l'opposition qui fomente les violences. 'Ces délinquants veulent faire croire que le Venezuela est dans le chaos, le pays est calme', a déclaré Freddy Bernal, un dirigeant du parti socialiste au pouvoir.

Dans le camp anti-Maduro, on dénonce au contraire la répression des forces de l'ordre : 'Ne lancez plus de bombes, s'il vous plaît', a crié jeudi un manifestant nu qui s'était juché sur un véhicule blindé militaire, à travers un nuage de gaz lacrymogène.

Jeudi, l'Union européenne a condamné les violences 'très regrettables' survenues pendant les manifestations tandis que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé 'que tous les efforts soient faits pour réduire les tensions et empêcher de nouveaux affrontements'.

/ATS