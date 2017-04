Prix suisse de la scène 2017 au duo de cabarettistes schön&gut

Le duo de cabarettistes schön&gut a reçu jeudi soir à Thoune (BE) le Prix suisse de la scène 2017. Il remporte les 50'000 francs devant les deux autres nominés, Karim Slama, et les Batteurs de Pavés.

Depuis 2003, le duo schön&gut, formé d’Anna-Katharina Rickert et de Ralf Schlatter, s’est fait connaître sur les scènes de Suisse alémanique par sa verve comique et politique, écrit l'Office fédéral de la culture (OFC) dans un communiqué. Le Prix suisse de la scène récompense une personne ou une compagnie pour l'ensemble de son oeuvre.

Leurs deux personnages, Madame Gut et Monsieur Schön se livrent des duels littéraires qui ont pour théâtre le village fictif de Grosshöchstetten dans l’Emmental. Ils dissèquent la routine et les états d’âme de la Suisse alémanique profonde tout en divertissant et en questionnant le spectateur. En 2003 déjà, le duo remportait le Salzburger Stier, le prix le plus important de l’espace germanophone.

Le Prix suisse de la scène a été décerné pour la première fois en 1993 par la KTV ATP - Association artistes – théâtres – promotion, Suisse. L’objectif ainsi visé est d’honorer par un prix de la Confédération d’autres formes d’art de la scène (revues de cabaret, numéros de clown, acrobaties, cafés concert, etc). Les lauréats reçoivent chacun 30'000 francs et les groupes 50'000 francs, précise l'OFC.

L'un des deux nominés malheureux vient de La Chaux-de-Fonds: les Batteurs de Pavés. L'autre, né à Lausanne de père tunisien et de mère alémanique s'exprime de par et d'autre du Röstigraben, souligne l'OFC. Le prix a été remis par Gardi Hutter lors du gala d’ouverture de la Bourse suisse aux spectacles de Thoune, qui s’est tenu en présence d’Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la culture.

/ATS