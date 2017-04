Le tirage de vendredi de l'Euro Millions sera le 1000e depuis 2004

L'Euro Millions vivra vendredi une soirée historique: le tirage sera le 1000e depuis le lancement de cette loterie transnationale en 2004. Une cagnotte de 39 millions de francs est mise en jeu.

Depuis sa création en 2004, l'Euro Millions a fait 46 millionnaires en Suisse, dont 13 en Suisse romande, rappelle jeudi la Loterie Romande. Le gain record remporté sur le territoire helvétique s'élève à 115,5 millions de francs. La grille gagnante avait été validée en août 2013 dans le canton du Valais.

Le gain record de l'histoire du jeu est, quant à lui, de 229,5 millions de francs (190 millions d'euros). Il a été remporté en octobre 2014 au Portugal. Pour mémoire, chaque joueur a une chance sur 139'838'160 de découvrir les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles nécessaires pour décrocher le jackpot.

Ce jeu est exploité par 10 loteries partenaires dans neuf pays participants (France, Grande-Bretagne, Espagne, Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et la Suisse). Il réunit près de vingt millions de joueurs à chaque tirage, le mardi et le vendredi.

Nouvelle formule

En septembre 2016, les dix loteries partenaires, dont la Loterie Romande, ont lancé la nouvelle formule du jeu. Celle-ci a notamment apporté des jackpots plus élevés et à un rythme plus fréquent, l'introduction d'un jeu national ' Swiss Win ' et des Super Tirages proposant, une à deux fois par année, des cagnottes de plus de 140 millions de francs.

Pour le tirage de cette semaine, le dernier délai pour faire valider son bulletin Euro Millions est fixé à vendredi à 19h30 auprès de l'un des 2650 points de vente de la Loterie Romande ou sur Internet (www.loro.ch).

www.loro.ch

/ATS