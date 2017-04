Nuit glaciale sur le Plateau

La nuit de mardi à mercredi a été glaciale en Suisse, spécialement sur l'ouest du Plateau et en Valais central. Rien d'exceptionnel en cette période de l'année, même si le thermomètre est descendu à -2,7 à Berne et -4,2 à Viège (VS).

Le ciel dégagé sur une partie du pays a favorisé les gelées, a indiqué à l'ats Daniel Maurer, de MétéoSuisse. Une exception toutefois, l'arc lémanique, où la bise a continué à souffler, maintenant les températures dans le positif. Au Tessin de même, il faisait 6 degrés pendant la nuit à Locarno et Lugano.

Sur une large partie du Plateau en revanche, le mercure a oscillé entre -1 et -4. De telles valeurs ne sont pas rares en avril, note le spécialiste, elles se produisent tous les deux ou trois ans.

En outre, il va faire encore plus froid ces prochaines nuits, qui s'annoncent claires et sans vent, spécialement celle de jeudi à vendredi, précise M. Maurer.

/ATS