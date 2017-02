Washington annonce avoir tué en Syrie un vétéran d'Al-Qaïda

Le Pentagone a annoncé mercredi avoir tué dans un bombardement en Syrie le 4 février Abou Hani al-Masri, un vétéran d'Al-Qaïda. L'homme, qui avait rejoint les rangs du réseau terroriste dans les années 1980, avait des liens avec Oussama ben Laden et Ayman al-Zawahiri.

Il a été tué dans la région d'Idlib, a indiqué le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis. Abou Hani al-Masri 'a supervisé la création et les opérations de nombreux camps d'Al-Qaïda en Afghanistan dans les années 1980 et 1990, où il a recruté, endoctriné, entraîné et équipé des milliers de terroristes qui se sont ensuite répandus dans la région et le monde'.

Le Pentagone a également revendiqué un autre bombardement, la veille, dans la région d'Idlib, qui a 'tué 10 extrémistes dans un bâtiment utilisé comme un lieu de réunion' par le réseau djihadiste.

Ere du soupçon

Les frappes américaines en Syrie se sont longtemps concentrées sur l'Etat islamique. Mais, depuis quelques mois, les bombardements visant Al-Qaïda se sont multipliés. Ces raids 'désorganisent la capacité d'Al-Qaïda à planifier des attaques contre les Etats-Unis et leurs intérêts dans le monde', a indiqué Jeff Davis.

Selon le porte-parole, l'accélération des bombardements a ouvert une ère du soupçon entre les djihadistes eux-mêmes. 'Ils doutent de plus en plus de la loyauté de leurs membres' et 'la paranoïa' s'étend dans le réseau extrémiste, a affirmé M. Davis.

La province d'Idlib est en grande majorité aux mains de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, Fateh al-Cham, qui a officiellement rompu avec sa maison-mère.

Oussama ben Laden a été tué par un commando américain en 2011. Il a été remplacé à la tête d'Al-Qaïda par Ayman al-Zawahiri.

