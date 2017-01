Donald Trump limoge la ministre intérimaire hostile au décret

Le président des Etats-Unis Donald Trump a limogé lundi la ministre par intérim de la Justice Sally Yates. L'ancienne numéro deux du ministère sous l'administration Obama avait ordonné aux procureurs de ne pas défendre son décret limitant l'immigration.

'La ministre intérimaire, Sally Yates, a trahi le département de la Justice en refusant d'appliquer un décret destiné à protéger les citoyens des Etats-Unis', a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Dana Boente, procureur des Etats-Unis pour le district Est de Virginie, a été désigné pour la remplacer en attendant la confirmation de la nomination de Jeff Sessions, choisi par le milliardaire pour piloter le ministère de la Justice. Une commission sénatoriale doit se prononcer sur cette nomination mardi, avant un vote du Sénat complet.

Sally Yates avait mis en doute dans une note interne la légalité et la moralité de ce décret qui interdit l'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays à majorité musulmane, et à tous les réfugiés. Elle disait douter que la défense de l'ordre présidentiel soit 'en ligne avec l'obligation solennelle de l'institution de toujours rechercher la justice et défendre ce qui est juste'.

'Par conséquent, pendant toute la période où je suis ministre par intérim de la Justice, le ministère de la Justice ne présentera pas d'arguments pour défendre le décret présidentiel, sauf si je finis par être convaincue qu'il est approprié de le faire', avait-elle affirmé.

Condamnations

Les ministres de la Justice de seize Etats fédérés, représentant près d'un tiers de la population américaine, ont condamné dimanche le décret anti-immigration et promis de 'le combattre' avec tous les moyens à leur disposition.

Lundi, le ministre de la Justice de l'Etat de Washington (nord-ouest) Bob Ferguson a déposé plainte pour réclamer l'arrêt immédiat de l'application du décret, qu'il considère contraire à la Constitution.

Le texte, signé vendredi, interdit pendant 90 jours l'accès du territoire américain aux ressortissants en provenance d'Iran, d'Irak, de Libye, de Somalie, de Syrie, du Soudan et du Yémen, pendant 120 jours l'accueil de tout réfugié aux Etats-Unis, et suspend sine die l'accueil de tous les réfugiés syriens.

