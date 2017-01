Colombier Volley crée l'exploit

Grosse performance de Colombier Volley en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Les Neuchâtelois, pensionnaires de Ligue nationale B, sont venus à bout et sans trembler d'Einsiedeln, équipe de LNA, 3-0 (25-21 25-19 25-22) dimanche soir.

Deuxième de leur championnat, les hommes de Luiz Souza avaient tout à gagner face à des Schwytzois qui n'ont pas marqué le moindre point en Ligue A depuis le début de la saison. Dans une salle des Mûriers pleine à craquer (250 spectateurs), Colombier a mis quelques minutes à rentrer dans son match. Les volleyeurs neuchâtelois ont eu le mérite de s'accrocher au score et de ne pas laisser s'envoler des joueurs d'Einsiedeln qu'on disait fragile mentalement.

Ce constat s'est confirmé à 21 partout dans le premier set, moment que Colombier a choisi pour prendre enfin les commandes et ne plus les lâcher. Dès cet instant, on a senti les Alémaniques moins tranchants, moins entreprenants, laissant le jeu aux locaux. Colombier n'en demandait pas temps et a pu, grâce à la puissance de ses joueurs, se qualifier logiquement pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse.

Le tirage au sort aura lieu ce lundi aux alentours de midi. /rgi