Justin Murisier en tête

Les skieurs suisses jouent bien placés à l’issue de la première manche du combiné alpin de Wengen,

Justin Murisier a pris la première place du slalom disputé vendredi matin dans la station oberlandaise. Le Valaisan a livré une performance solide. Il a précédé le Slovène Stefan Hedelin, deuxième, de 17 centièmes et les deux Français, Victor Muffat-Jeandet et Alexis Pinturault, respectivement de 20 et 57 centièmes.

Carlo Janka est septième et Mauro Caviezel, dixième. Ils peuvent également viser le podium.

Le départ de la descente est programmé à 13h15. A condition que la météo le permette : les chutes de neige qui s’abattent actuellement sur la station bernoise risquent de provoquer l’annulation de la course. /mne