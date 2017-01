Des bus pour les skieurs

L’opération Snowbus est relancée pour la 13e année consécutive : les amateurs de sports d’hiver peuvent accéder au domaine skiable des Bugnenets-Savagnières en transports publics depuis Neuchâtel et le Val-de-Ruz. L’aller-retour coûte sept francs.

Affrété par les Transports publics neuchâtelois, le bus part de la Place Pury, à Neuchâtel, et parcourt tout le Val-de-Ruz. Il dessert le téléski du Crêt-du-Puy, puis termine sa course à la station de ski des Bugnenets-Savagnières.

Le Snowbus circule tous les mercredis, samedis et dimanches pendant la période scolaire et tous les jours durant les vacances scolaires, pour autant que les téléskis fonctionnent. Horaires du bus, état des pistes et nombre d’installations en fonction sont consultables sur le site www.chasseral-snow.ch ./comm-mne