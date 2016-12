Le 4e podium consécutif

Wendy Holdener n’en finit plus de monter sur les podiums de Coupe du monde de ski alpin. La Schwytzoise a pris jeudi soir le 3e rang du slalom de Semmering. En Autriche, elle n’a été devancée que par l’Américaine Mikaela Shiffrin et la Slovaque Veronika Velez Zuzulova. La Suissesse s’offre un 4e podium consécutif cet hiver dans la discipline après Levi, Killington et Sestriere. Elle grimpe pour la 11e fois de sa carrière sur la boîte en Coupe du monde.

Mais la grande dame de ces trois jours à Semmering reste Mikaela Shiffrin. Après ses deux succès en géant, l’Américaine a donc signé la passe de trois jeudi. Elle décroche sa 12e victoire consécutive en slalom et égale une certaine Vreni Schneider.

Dans le camp suisse, Michelle Gisin a encore pris la 12e place. Mélanie Meillard a terminé en 15e position alors que Denise Feierabend a dû se contenter du 27e rang. /msc