Télégramme

Le HC La Chaux-de-Fonds n’est pas parvenu à reconquérir son statut de leader mardi soir à Langenthal. L’équipe d’Alexandre Reinhard s’est inclinée 2-1 dans le match au sommet du championnat de Ligue nationale B alors que cette saison, elle avait enlevé ses trois premiers matches contre la formation bernoise.

Et pourtant, le HCC s’est montré particulièrement appliqué à la patinoire du Schoren. Le score était de zéro partout à l’issue du premier tiers temps : bien que dominés, les hockeyeurs chaux-de-fonniers ont pu compter sur la vista du gardien Tim Wolf pour rentrer au vestiaire sans avoir encaissé de buts.

Ce sont finalement les situations spéciales qui ont fait la différence. L’ouverture de la marque par les Bernois est survenue à la mi-match : Tschannen a profité d’une mauvaise relance chaux-de-fonnière pour inscrire le 1-0 alors que son équipe évoluait en infériorité numérique. Muller est parvenu à rétablir la parité avant le second thé à cinq contre quatre. Le but victorieux est tombé à douze minutes de la fin grâce à l’inévitable Tschannen, en supériorité numérique à nouveau : l’attaquant bernois a signé un doublé qui permet à son équipe de renforcer son statut de leader.

Langenthal reste sur onze victoires consécutives. L’équipe de Jason O’Leary occupe désormais la tête du classement de Ligue nationale B avec six longueurs d’avance sur le HCC, et aussi un match en plus. /mne