Belle opération pour le SHC La Chaux-de-Fonds. Samedi, le SHCC s’est défait du SV Gals 14-6 en Ligue B de street-hockey. Un succès qui permet aux Chaux-de-Fonniers de consolider leur 2e place au classement en prenant six points d’avance sur leur poursuivant le plus proche, le SV Gals justement. Ils recollent à cinq longueurs du leader Martigny qui compte un match de plus. /comm-jpp