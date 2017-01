Le télégramme

La nouvelle année a été bénéfique au HC La Chaux-de-Fonds. Les hommes d’Alex Reinhard ont battu lundi soir Thurgovie 7-2 devant plus de 2300 spectateurs à la patinoire des Mélèzes. Les Abeilles maintiennent une avance de deux points sur Langenthal en tête du classement de la Ligue nationale B de hockey.

Seule ombre au tableau, Dominic Forget a écopé d’une pénalité de match à la 52e minute après une charge à la tête. Le Québecois, meilleur pointeur de l’équipe, est suspendu automatiquement pour le derby contre Ajoie dimanche prochain.

Le début de match, retardé de 10 minutes en raison des bouchons sur le trajet du car thurgovien, n’a pas convenu aux Chaux-de-Fonniers. Tout comme face aux « petits » de la catégorie Zoug Academy et Ticino Rockets avant le cap de nouvel an, les Abeilles ont concédé l’ouverture du score par Adrian Brunner après 4 minutes de jeu, à la suite d’une erreur défensive. Il n’en fallait pas plus pour mettre les Abeilles dans le match. Adam Hasani pouvait égaliser deux minutes plus tard (6e), avant que le topscorer Dominic Forget ne donne l’avantage à ses couleurs pour la première fois de la rencontre à la 15e minute, histoire de fêter à sa manière son 600e match disputé en Ligue nationale.

Les deux équipes entamaient la deuxième période sur un rythme soutenu. Thurgovie se jetait dans la bataille, et à force de presser, des espaces s’ouvraient aux Chaux-de-fonniers en contre-attaque. Ce fut le cas d’Adam Hasani qui trouvait le chemin du but au terme d’un petit slalom à la 29e minute. Une réussite qui permettait aux hommes d’Alex Reinhard de mener pour la première fois de deux longueurs dans cette rencontre. Un double avantage de courte durée puisqu’ une pénalité sifflée à l’encontre de David Stämpfli permettait aux Thurgoviens de revenir à 3-2. C’était le score à la fin du deuxième tiers.

Le troisième tiers voyait les Chaux-de-Fonniers marquer à quatre reprises par Stämpfli, Forget, Meunier et Burkhalter. La HCC a désormais près d’une semaine pour préparer le Winter derby contre Ajoie. Ce sera dimanche à 18h00 à la patinoire des Mélèzes. (à suivre en direct dès 17h45 sur RTN). /lre