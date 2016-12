Télégramme

Davos n’a pas réussi à arracher les points nécessaires pour passer en demi-finale de la Coupe Spengler. Lors de son dernier match de groupe du tournoi de hockey sur glace, l’équipe grisonne a battu le Dinamo Minsk 5-4 mercredi soir. Cette victoire n’est toutefois pas suffisante pour retrouver Lugano dans le dernier carré. L’équipe d’Arno del Curto affrontera donc les Russes d’Ekaterinburg vendredi. Un chemin parsemé d’embûches pour un HCD qui n’a plus disputé la finale de son tournoi depuis 2012 et plus soulevé la coupe depuis 2011. /ATS+alr