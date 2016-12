Télégramme

Le HCC a disposé de la Zoug Academy 7-3 mardi à Sursee, en Ligue nationale B de hockey sur glace. Ce succès logique a plutôt mis long avant de se dessiner. En dépit d’une domination indiscutable, le HC La Chaux-de-Fonds perdait 1-0 au terme de la première période et il encaissait même un deuxième but, à peine le second tiers entamé.

Piquée au vif, l’équipe d’Alex Reinhard est progressivement montée en puissance face à une jeune formation zougoise limitée et privée de ses meilleurs éléments, engagés avec l’équipe de Suisse des moins de 20 ans.

En moins de dix minutes, le HCC est donc parvenu à renverser la vapeur. Il menait 3-2 à l'issue du deuxième tiers, avant d’enfoncer le clou dans la troisième période.

Au classement, le club chaux-de-fonnier caracole toujours en tête. Vendredi, il accueille Olten.\mne