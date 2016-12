Jason Fuchs rejoindra le HC Bienne

Jason Fuchs va quitter Ambri-Piotta au terme de la saison pour rejoindre le HC Bienne. L’attaquant de 21 ans, formé à La Chaux-de-Fonds, a signé un contrat de deux ans avec le club de hockey sur glace seelandais, selon une annonce faite mercredi. Il avait franchi le Gothard en 2014 alors qu'il revenait d'une année passée avec le club des Huskies de Rouyn-Noranda en Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Avec le club tessinois, l'ex-international suisse des moins de 18 ans et des moins de 20 ans et fils de Régis Fuchs a inscrit 42 points (12 buts et 22 assists) en 131 matches de Ligue A. /ats-jpp