Conseillère juridique à Xamax

Neuchâtel Xamax FCS a décidé de se doter d’une conseillère juridique en la personne de Me Claire-Lise Oswald, avocate indépendante à Neuchâtel. Son expérience de plus de 30 ans, ses compétences et son solide ancrage dans la région neuchâteloise doivent apporter un véritable soutien en matière juridique au club rouge et noir : "Nous sommes généralement obligés de passer par un manager reconnu pour conclure les contrats de joueurs. Cela devient de plus en plus pointu" souligne le président Christian Binggeli, qui juge à ce titre l'apport d'un juriste très précieux. /mne