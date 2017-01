Xamax de retour aux affaires

Neuchâtel Xamax FCS foule à nouveau la pelouse. Le club rouge et noir a repris l’entraînement après la pause des Fêtes de fin d’année. Les Neuchâtelois ont désormais un mois pour se remettre en forme vu que le championnat de Challenge League recommence le 5 février. Neuchâtel Xamax FCS accueillera notamment Wohlen à la Maladière pour se venger de la claque reçue 4-1 au premier tour.

Mais en attendant, place aux matches amicaux avec une belle série qui attend les Xamaxiens. Cette montée en puissance comprend Breitenrain, Le Mont, Shanghai, Kaiserslautern, Lausanne-Sport et Young Boys pour finir. Les rouge et noir vont d’ailleurs partir dans quelques jours pour un stage d'une semaine en Espagne à Alicante où ils affronteront l'équipe chinoise et allemande.

Au chapitre des départs et des arrivées, Adrien Zbinden a été prêté au FCC. Il rejoint le club de Promotion League jusqu’à la fin de la saison. Sinon, le club n’a pas l’intention d’acquérir de nouveaux joueurs pour la suite de la saison. L’accent sera mis sur l’intégration des jeunes dans l’équipe d’un commun accord entre l’entraîneur Michel Decastel et le président Christian Binggeli. /jha