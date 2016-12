Ce sont peut-être les prémices d’une collaboration plus active entre le FC La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Xamax FCS. Adrien Zbinden rejoint en effet le club de La Charrière avec effet immédiat. Le milieu de terrain rouge et noir fait l’objet d’un prêt jusqu’au terme de la saison indique le site Arcinfo.

Âgé de 20 ans, Adrien Zbinden n’a pas beaucoup joué cette saison avec Neuchâtel Xamax FCS. Il deviendra un titulaire à part entière avec le FCC, en Promotion league. /mne