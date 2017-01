Dans le rétro : Suisse-Pologne, chronique d'une déception

L’équipe de Suisse de football et les déceptions en huitième de finale Acte III. Dix ans après l’élimination face à l’Ukraine aux tirs aux buts en Allemagne et deux ans après celle face à l’Argentine 1-0 lors de la Coupe du monde brésilienne, la Nati a eu à nouveau sa chance à l’Euro 2016. Une opportunité en or pour atteindre les quarts de finale d’une grande compétition. Ça aurait été la première fois depuis la Coupe du monde 1954.

En face, la Pologne ne faisait pas figure d’épouvantail. Seul problème, le pied de Granit Xhaka qui avait été le meilleur Suisse durant la compétition a flanché au pire moment, celui des tirs au but. Retour sur ce match avec Jan Haesler (fonctionne uniquement depuis la version classique du site).