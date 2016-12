C’est parti pour Chasseron-Buttes. Les inscriptions pour les trois courses sont ouvertes. L’Association des Amis de Chasseron-Buttes organise la 27e édition de la course de ski de descente, le 8e Trophée du Chasseron et le 2e Trophée des Preisettes, une course de ski de randonnée. Les épreuves ont lieu le 12 février avec un renvoi éventuel au 26 février en cas de météo défavorable. Elles sont ouverts aussi bien aux enfants, qu’aux familles ou aux athlètes reconnus. /comm-sma