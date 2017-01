Pannes informatiques, RIE III, Solar Stratos

À l’heure où tout se fait par Internet, les pannes informatiques prennent vite de l’ampleur. On l’a vu cette semaine avec Postfinance et les CFF. Ne plus pouvoir faire ses paiements, acheter son billet de train ou faire sa déclaration d’impôts : on se demande dans Place publique si les cyberservices nous ont rendus plus vulnérables qu’avant.

Le 12 février nous voterons sur la réforme fiscale des entreprises, 3e du nom. La RIE III doit permettre à la Suisse de rester compétitive en abaissant sensiblement les impôts sur les bénéfices des entreprises, tout en supprimant les cadeaux fiscaux. De quoi faire peur à certaines collectivités publiques, qui toucheront moins d’argent. La Ville de Bienne craint le pire.

Enfin nous prenons de la hauteur grâce au solaire et à la volonté d’un homme, un écoexplorateur. Le Neuchâtelois Raphaël Domjan nous dira tout sur son défi du moment, Solar Stratos, un projet visant à tutoyer l’espace pour étudier la stratosphère grâce à l’énergie solaire.