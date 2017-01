Lauberhorn: un demi-siècle de sensations fortes

Il peut neiger, les courses du Lauberhorn auront lieu. Les organisateurs ont confirmé jeudi que les épreuves de Coupe du monde de ski alpin se tiendront dès vendredi dans l’Oberland bernois avec le combiné alpin, et que le slalom aurait lieu dimanche. La descente entre le sommet du Lauberhorn et le village de Wengen se tiendra, demain dès midi et demi.

Le Lauberhorn, c’est une course chargée d’histoire. Mais c’est aussi la grande fête du ski par excellence, avec plus de 30'000 spectateurs sur place lors de la descente et 1 million de téléspectateurs en Suisse. Pour le président du comité d’organisation, le sport doit toutefois rester au cœur des préoccupations. Urs Näpflin: