Et voilà... L'année 2016 touche à sa fin...

La Matinale RTN se met entre parenthèses pendant les fêtes et se réjouir de vous retrouver frais et dispos à la rentrée. Profitez bien, amusez-vous et tâchez d'entamer l'année dans la joie et la bonne humeur!

Des bises de la part de toute l'équipe de l'émission!

.--- --- -.-- . ..- -..- -..-. -. --- . .-..