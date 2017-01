Du solaire partout

Des panneaux publicitaires qui fournissent de l’électricité, ça devrait bientôt être possible.

L’avenir du panneau solaire est en développement à Neuchâtel. Jeudi, le Centre suisse d’électronique et de microtechnique et la Banque cantonale neuchâteloise ont annoncé leur partenariat pour le projet KALEO.

L’objectif : permettre l’intégration d’images haute définition sur des panneaux photovoltaïques.

Le directeur du Centre photovoltaïque du CSEM, Christophe Ballif