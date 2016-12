Scènes de nativité à Moutier...

Plus de 230 crèches provenant du monde entier sont exposées jusqu’au 8 janvier au Forum de l’Arc à Moutier. Qu’elles viennent du Pérou, d’Afrique ou du musée de la Nativité à Lourdes, ces crèches sont de tous les calibres ! La plus petite tient dans la main, et les plus grandes prennent plusieurs mètres…