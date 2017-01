Quand l'art du clown et le théâtre se rencontre, ça donne "Hang up" le spectacle écrit par Marjolaine Minot et joué par Céline Rey et David Melendy.

Les deux personnages sont suspendus à un porte manteau et attendent leur réincarnation.

Ce matin nous avons reçu David Melendy qui a répondu à toutes nos questions: