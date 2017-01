Un mort et deux blessés à la suite d'une fusillade près de Rehetobel (AR)

Un homme a tiré sur les forces de l'ordre mardi matin à Heiden (AR) lors d'une perquisition dans un hangar où il entretenait une culture de cannabis. En fin d'après-midi, il a retourné son arme contre lui à son domicile de Rehetobel où il s'était réfugié.

L'homme de 33 ans a ouvert le feu sur la police mardi vers 09h00, alors que deux agents l'accompagnaient dans un hangar pour procéder à une perquisition, a précisé le commandant de la police appenzelloise Reto Cavelti lors d'une conférence de presse en soirée.

Les deux agents ont été touchés. Blessés, ils ont dû être transportés à l'hôpital, où ils ont été opérés. Touché au coeur, le plus jeune, âgé de 29 ans, se trouve toujours dans un état critique, a indiqué la police cantonale d'Appenzell Rhodes-Extérieures. L'autre, âgé de 37 ans, est gravement blessé aux jambes. Il est hors de danger.

Aveux

L'homme a profité d'un instant d'inattention durant la perquisition pour saisir une arme et faire feu contre les policiers qui ont riposté. On ignore s'il a alors été touché. Les policiers ont agi correctement, selon leur commandant.

Le tireur ne portait pas l'arme sur lui, comme s'en étaient assurés plus tôt les policiers lors d'une fouille corporelle au poste avant la perquisition. A ce moment-là, l'homme s'était montré coopératif. Il avait même avoué sa culture de cannabis.

Dangereux récidiviste

Les forces de l'ordre savaient cependant que l'homme était dangereux. Il avait été jugé en 2004 pour tentative de meurtre et lésions corporelles graves et multiples commises un an plus tôt.

Sa peine avait été commuée en mesures d'éducation au travail. Il avait quitté l'établissement en 2009 et sa période probatoire avait pris fin en 2012, a précisé devant les médias le représentant du Ministère public Bruno Werlen.

Suicide

Le tireur a pris la fuite à pied après la fusillade. Grâce à une vaste opération de recherche impliquant plusieurs polices cantonales et des chiens, le fuyard a pu être localisé et encerclé une heure plus tard à son domicile de Rehetobel, village voisin de Heiden. C'est pendant ce laps de temps qu'il a dû se procurer la seconde arme retrouvée avec des munitions.

Pas de trace en revanche d'explosifs. L'homme avait en effet menacé de faire sauter des grenades qu'il détenait dans son sac à dos.

Des spécialistes ont négocié avec lui pendant plusieurs heures dans le but d'éviter un bain de sang. La population n'a couru aucun danger, a assuré la police. Mais vers 17h00, il a été décidé d'envoyer un chien-policier en direction de l'homme retranché. C'est alors qu'il a décidé de mettre fin à ses jours avec un pistolet.

/ATS