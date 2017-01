Première tempête de l'année en Suisse sous l'effet d'« Egon »

Des vents tempétueux dépassant largement les 100 km/h ont soufflé dans la nuit de jeudi à vendredi sur la Suisse, provoqués par le passage de la dépression 'Egon' sur le centre de l'Allemagne. La neige est surtout attendue ce vendredi.

Dans le canton de Neuchâtel, le vent a atteint 117 km/h à Cressier. Il a soufflé 111 km/h à Lucerne, a indiqué vendredi matin le service météorologique MeteoGroup. Des avis d'alerte ont été lancés dès jeudi soir par MeteoNews pour les Montagnes neuchâteloises et les Franches-Montagnes, ainsi que pour la ceinture entre le Chablais vaudois à l'ouest et le Lac de Constance à l'est.

Les intempéries ont perturbé tôt vendredi le trafic ferroviaire sur plusieurs lignes en Suisse alémanique, entre la gare de Bâle, côté suisse, et Bâle, côté allemand. Des perturbations ont également été constatées sur la ligne entre Gossau (SG) et Wasserauen (AI).

Sous l'effet de la dépression 'Egon' et d'un vent de plus en plus polaire, les températures ont aussi chuté de plusieurs degrés. La neige, qui est annoncé surtout vendredi, est déjà tombée dans la nuit de jeudi à vendredi au Tessin ainsi que dans le Haut-Valais.

