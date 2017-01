Volée d'accidents à cause des chutes de neige autour de Fribourg

Les vents violents et les chutes de neige ont immobilisé plusieurs automobilistes sur les routes fribourgeoises à partir de jeudi midi. Au total, seize accidents ont été annoncés à la police.

Entre interventions policières, recours aux pompiers à cause de chutes d'arbres et de branches sur les routes et dépannages, les différents accidents dans le canton ont fait quatre blessés légers, d'après un communiqué de la police fribourgeoise parvenu samedi. Plusieurs véhicules ont été bloqués à cause du verglas.

/ATS