Le PBD recommande trois oui pour les votations du 12 février

Les délégués du PBD, réunis samedi à Yverdon (VD), recommandent de voter trois fois oui lors des votations fédérales le 12 février. Les trois objets contribuent à une Suisse moderne et compétitive.

Dans son discours d'ouverture, le président du parti Martin Landolt (PBD/GL) a rappelé le contexte politique auquel la Suisse n'échappe pas. Les succès du populisme ne doivent pas conduire à la paralysie, mais réveiller la majorité silencieuse. Il a appelé de ses voeux une révolution du bon sens, car la Suisse fonde ses succès sur la raison et le progrès.

La naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers de la troisième génération, qui ont grandi et suivi l'école en Suisse, est une évidence dans un pays porté sur le progrès comme la Suisse, indique le parti dans son communiqué. Les facilités prévues ne sont de loin pas synonymes d'automatisme.

Quant au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d'agglomération (FORTA), il assurera de bonnes infrastructures routières indispensables pour l'économie. Un argument repris pour la troisième réforme des entreprises (RIE III): grâce à des impôts bas, elle crée des conditions équitables pour les entreprises suisses. Un rejet menacerait plus de 150'000 places de travail et des rentrées fiscales de l'ordre de cinq milliards de francs.

Les trois objets ont été votés à une quasi unanimité par les délégués PBD. Ceux-ci ont par ailleurs procédé à quelques adaptations de statuts. La veille, le comité du parti a par ailleurs élu Astrid Bärtschi comme nouvelle secrétaire générale. Cette juriste d'Ostermundigen (BE) prendra ses fonctions le 1er avril, a indiqué Urs Gasche à l'ats.

