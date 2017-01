Record d'amnisties fiscales dans le canton de Neuchâtel

Les nouvelles dispositions sur le renvoi des criminels étrangers et l'échange automatique de renseignements semblent inciter les contribuables à se dénoncer au fisc. De nombreux cantons ont enregistré des records en 2016 dont Neuchâtel.

Dans le canton, les chiffres ont littéralement explosé: le service des contributions a enregistré 929 dénonciations spontanées l'an dernier, contre 300 en 2015. C'est un record. Il estime récupérer 32,5 millions de francs soustraits à l'impôt; cela correspond à 300 millions de francs de fortune non déclarée.

Le canton a d'ailleurs prolongé l'amnistie fiscale jusqu'au 31 mars, qui prendra alors fin. La mesure a été prise en décembre en raison du nombre important de demandes de régularisations déposées au cours des dernières semaines de 2016.

Au coude-à-coude avec Neuchâtel, le Tessin fait état de 963 dénonciations spontanées, contre 684 un an plus tôt. Les années 2015 et 2016 constituent un record par rapport aux précédentes, dit à l'ats un porte-parole des autorités fiscales tessinoises. /ats-jha