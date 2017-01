L'UDC à l'assaut du Château

Quatre UDC sont prêts à se lancer dans la course au Conseil d’Etat neuchâtelois lors des élections cantonales du mois d’avril, selon L’Express et L’Impartial, qui revenait sur une information du 12h45 de lundi de la RTS. Il s’agit de Xavier Challandes, actuel président du grand Conseil, du député et ancien président de la section cantonale Stefan Moser, d’Olga Barben et de Jean-Luc Perrier.

L’UDC neuchâteloise doit se prononcer sur le ticket qu’elle souhaite lancer lors de son assemblée général de fin janvier. / sma