Des rafales à 117 km/h à Cressier

La Suisse a été balayée par des vents violents, dépassant largement les 100 km/h, la nuit passée. Dans le canton de Neuchâtel, le vent a atteint 117 km/h à Cressier et 144km/h au Chasseral. Un arbre est tombé sur la chaussée entre Fleurier et les Verrières, selon la Police neuchâteloise, qui ne signale pas d’autres dégâts.

Des avis d'alerte ont été lancés dès jeudi soir par MeteoNews pour les Montagnes neuchâteloises et les Franches-Montagnes, ainsi que pour la ceinture entre le Chablais vaudois à l'ouest et le Lac de Constance à l'est. /ats-sma