Une image haute définition intégrée dans un panneau solaire, c’est l’objectif du projet KALEO. Le Centre suisse d’électronique et de microtechnique et la Banque cantonale neuchâteloise unissent leurs forces pour développer cette nouvelle technologie.

Annoncé ce jeudi, ce partenariat veut rendre le photovoltaïque artistique et de ce fait favoriser son expansion. Concrètement, la BCN versera 600'000 francs sur trois ans au CSEM pour le développement de cette technologie.

Ce nouveau genre de panneau solaire devrait produire entre 70 et 100 kWh par mètre carré (un ménage suisse consomme en moyenne trois à quatre mille kWh par année), moins qu'un panneau photovoltaïque traditionnel. L'institut neuchâtelois espère cependant que l'esthétisme que permettra cette nouvelle technologie motivera les particuliers et les instances publiques à faire le pas. La possibilité de produire également des panneaux solaires avec image interchangeable devrait également ouvrir ce domaine à la publicité.

La BCN et le CSEM ont prévu deux événements pour mettre en valeur ce partenariat. Un spectacle de son et lumière aura lieu jeudi soir prochain de 19h à 21h à la Place Pury. De plus, un concours photo est lancé, le gagnant verra son œuvre intégré à un de ces nouveaux types de panneau solaire. /rgi