À plusieurs, c’est meilleur

Le Challenge covoiturage 2016 a réuni 871 participants répartis au sein de 342 équipages, soit 7% de plus que l’année précédente. Il s’est déroulé entre le 21 et le 25 novembre. Les lauréats ont été récompensés jeudi en fin de matinée, avec des bons d’essence et des bons pour des repas gastronomiques.

Les trois entreprises qui ont comptabilisé le plus d’inscrits par rapport à leur nombre de collaborateurs sont Audemars Piguet à la Vallée de Joux (catégorie plus de 250 collaborateurs), Cartier à Couvet (catégorie 101 à 250 collaborateurs) et Joray & Wyss à Delémont (moins de 100 collaborateurs).

Le projet Covoiturage de l’Arc jurassien, soutenu par Interreg, associe 16 partenaires suisses et français. Il regroupe désormais près de 100 entreprises. Environ 30'000 collaborateurs sont concernés. De nouveaux territoires ont adhéré en 2016, notamment dans le canton de Neuchâtel et le nord de la Franche-Comté. Le projet s’est aussi étendu à tout le trafic pendulaire, en incluant les trajets France-France ou Suisse-Suisse, toujours dans l’objectif de fluidifier le trafic. /com-msa