L’aérostier neuchâtelois Pierrick Duvoisin et son Team Balloon Concept sont à l’origine d’un projet inédit, « une première mondiale », selon ses organisateurs : une course de ballon nouvelle génération, qui se déroulera du 8 au 12 février au départ des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Objectif : parcours la distance la plus longue tout en limitant la consommation d’énergie. L’heure du départ sera définie d’un commun accord par tous les pilotes, en fonction de la météo, sur l’un des quatre jours.

Les vols traditionnels en montgolfière ne durent en général qu’une ou deux heures. Là, l’idée est de rester en l’air une quinzaine d’heures.

Agé de 39 ans, Pierrick Duvoisin n’en est pas à son coup d’essai : il détient quatre records du monde de durée et onze records nationaux. Il a été distingué par la Fédération aéronautique internationale./mne