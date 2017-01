Le CIS de Marin est vendu

Le CIS de Marin n’appartient plus à la Commune de La Tène. Une nouvelle société vient d’être créée pour racheter l’infrastructure et lui donner un nouveau souffle.

Le Centre sport et loisirs construit au début des années 80 avait été racheté par la Commune de Marin-Epagnier à la fin des années 90. L’exploitation était assurée par un gérant. Mais cette solution ne donnait plus satisfaction. La salle de gymnastique, qui n’est plus aux normes, n’est plus utilisée par les écoles depuis plusieurs années. D’autres rénovations sont à prévoir et la Commune de La Tène, qui doit faire face à des difficultés financières, ne souhaite pas investir. Elle a donc choisi de se séparer du CIS, mais reste propriétaire du terrain.

Les acquéreurs sont actifs dans le milieu du tennis. Frédéric Nussbaum et Alain Piemontesi sont déjà associés au sein de l’école de tennis Balle de set. Ils ont créé ensemble CIS Marin SA pour racheter le bâtiment. Propriétaire depuis le 1er janvier, la société assumera l’exploitation à partir du 1er avril. L’objectif est de garder les mêmes activités qu’actuellement : tennis, badminton, squash, salle omnisports et restauration. Mais des investissements sont prévus dans les années à venir pour rénover le bâtiment, voire le transformer. /msa