« Construire l’hôpital de nos enfants »

Le canton de Neuchâtel doit adapter son système de santé aux exigences du 21e siècle. Pour le Conseil d’Etat et la majorité du Grand Conseil, ce système passe par un site de soins aigus à Neuchâtel, un centre de traitement et de réadaptation à La Chaux-de-Fonds et des policliniques renforcées à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et au Val-de-Travers. Il s’agit d’intégrer ce système de soins dans un réseau sanitaire cantonal global qui est basé, outre les hôpitaux, sur la prévention, les urgences, la médecine de premiers secours, les séjours et les soins des aînés ainsi que la santé connectée. Ce système répond, selon le Conseil d’Etat, à des impératifs de qualité et son coût, 240 millions à la charge de l’HNe, est compatible avec les capacités financières du canton.