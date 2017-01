Une école pour former les policiers de trois cantons

Le Centre interrégional de formation de police (CIFPol) est officiellement opérationnel. Une cérémonie s’est tenue lundi en fin d’après-midi au Château de Colombier pour marquer son ouverture.

Cette structure réunit l’École régionale d’aspirants de police de Colombier, qui accueille Neuchâtelois et Jurassiens, et l’École d’aspirants de police de Fribourg. Les deux sites sont maintenus, à Colombier et à Granges-Paccot.

Les prémisses de ce rapprochement entre les trois cantons datent de 2013. Plusieurs conventions ont ensuite jalonné la création de ce centre interrégional. Ce lundi, 55 aspirants ont reçu leur arme de service et entamé leur formation d’une année en vue d’obtenir le brevet de policier. Parmi eux, une vingtaine de Neuchâtelois, un Jurassien et une trentaine de Fribourgeois.

C’est le capitaine Raphaël Jallard qui prend dès à présent les rênes de cette nouvelle infrastructure. Celui-ci occupait jusque-là le poste d’adjoint au chef du Service forensique de la Police neuchâteloise.

L’objectif de cette union entre cantons est d’harmoniser le cursus des aspirants et assistants de police, ainsi que de renforcer la qualité de la formation. Plusieurs cours et camps pratiques seront ainsi donnés en commun.

L’objectif à terme est de parvenir à une seule entité romande de formation des aspirants policiers mais pour l’heure la formule idéale n’a pas encore été trouvée. /sbe