Un peu de beurre dans les épines du budget

Le Père Noël joue les prolongations! La Banque nationale suisse annonce ce lundi avoir réalisé un bénéfice de 24 milliards de francs l’année dernière. Une performance rendue possible grâce aux positions en monnaie étrangère de la BNS et à ses stocks d’or.

De quoi réjouir la Confédération et les cantons, qui pourront se répartir la coquette somme d’un milliard et demi de francs. Pour le canton de Neuchâtel, cela représente 21 millions de francs, soit sept de mieux que ce qui était inscrit au budget.

Au Conseil d’État, on accueille la nouvelle avec soulagement même s’il n’est pas question de fanfaronner. L’ardoise n’est pas effacée pour autant. Pour le chef du Département des Finances, Laurent Kurth, le déficit programmé par le Grand Conseil passerait de 50 à 43 millions de francs, "ce qui reste un déficit extrêmement important pour le canton de Neuchâtel". Pas question d'atténuer les mesures supplémentaires d'économies votées le mois dernier, d'autant plus que les perspectives au niveau de la fiscalité sont incertaines et que des mauvaises surprises ne sont pas à exclure. /gwe