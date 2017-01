Les Neuchâtelois appelés à se mobiliser pour FORTA

Le canton de Neuchâtel joue l'avenir de sa mobilité routière le 12 février prochain. Le comité de soutien Neuchâtel Mobilité 2030 OUI à FORTA a présenté ses arguments lundi matin. Constitué de représentants de la politique, de l'économie, du tourisme et de ses deux co-présidents - tous les deux parlementaires neuchâtelois à Berne - Raphaël Comte et Jacques-André Maire, il appelle le peuple neuchâtelois à se rendre massivement aux urnes pour envoyer un signe fort et clair à Berne.

Les Suisses se prononcent sur la création d'un fonds fédéral de financement pour l'exploitation, l'entretien et l'adaptation des routes nationales au traffic actuel. Financé notamment par les cantons et une augmentation de la taxe sur les huiles minérales de quatre centimes, ce fonds doit permettre la reprise dès 2020 par la Confédération de la H20 entre Le Col-des-Roches et Neuchâtel.

Autrement dit, un oui dans les urnes garantirait la réalisation des contournements du Locle et de La Chaux-de-Fonds (un milliard de francs) et la rénovation urgente du tunnel sous La Vue-des-Alpes (200 millions de francs), à charge de Berne. Les projets neuchâtelois sont prêts à démarrer, ce qui les place dans les bons papiers de la Confédération.

Les conséquences d'un refus seraient « dramatiques »

Les adversaires de FORTA se font pour l'heure discrets, tant sur les plans fédéral que cantonal, et les premiers sondages semblent eux aussi pencher vers le oui. Au sein du comité de soutien, on ne peut imaginer que le non sorte gagnant des urnes. « Ce serait dramatique » selon le conseiller national Jacques-André Maire. Les projets neuchâtelois seraient repoussés de plusieurs décennies et ne pourraient être assumés par les finances cantonales. /lre