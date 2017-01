Deux hôpitaux pour le canton

Oui à deux hôpitaux dans le canton de Neuchâtel, non au projet du Conseil d’Etat. C’est le cri lancé par le comité d’initiative. Il estime que sa variante à deux sites autonomes d’un point de vue financier, décisionnel et stratégique est raisonnable et économiquement viable. Il aurait aussi l’avantage d’assurer une homogénéité en terme de santé sur l’ensemble du territoire cantonal. Au contraire, la variante du Conseil d’Etat, n’est pas rassembleuse et n’incitera pas les médecins à s’installer dans notre canton. Elle va aussi coûter plus cher et ne pourra pas répondre aux besoins de la population. Le comité d’initiative reproche au gouvernement de ne pas avoir pris en compte tous les coûts dans ce dossier, par exemple en terme de déplacement pour les patients et leurs proches. Quant au CTR, le centre de traitement et de réadaptation, il va très vite se transformer en centre de gériatrie.

Le peuple se prononce le 12 février sur l’initiative à deux sites et le contre-projet du Conseil d’Etat qui prévoit un site de soins aigus à Neuchâtel, un site de traitement et de réadaptation à La Chaux-de-Fonds et des policliniques. Le Conseil d'Etat présente sa version mardi à la presse.

Les initiants organisent ce vendredi une action aux flambeaux de 19h15 à 20h15 à La Vue-des-Alpes. D'autres séances d'informations sont prévues.

Et RTN met sur pied un débat en direct et en public mardi 17 janvier de 18h30 à 19h30 dans le hall d'entrée de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel avec possibilité de poser des questions aux quatre intervenants présents. /sma