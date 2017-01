Les vaches ont soif

Sécheresse : un mot qu’on associe plus facilement à l’été et aux périodes de fortes chaleurs, et pourtant le mois de décembre a été particulièrement sec. Le canton de Neuchâtel n’a pas échappé au phénomène dont les épisodes se multiplient ces dernières années.

Les enfants attendaient la neige pour Noël, les professionnels du tourisme croisent encore les doigts en espérant sauver la saison, mais du côté des agriculteurs, c’est la pluie qu’on espère. Les exploitations qui ne sont pas reliées au réseau d’eau (souvent situées en montagne) sont dans une situation plus compliquée que les autres. Les sources sont pour la plupart taries et il faut remplir les citernes en acheminant l’eau par le biais de nombreux trajets en tracteur. Mais quand les routes commencent à être enneigées, comme ce jeudi matin, il est nécessaire de faire appel à un camion et cette location entraîne des frais supplémentaires. Il faut dire qu’une vache boit beaucoup : entre 50 et 100 litres d’eau par jour ! /msa