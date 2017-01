Neuchâtel à la traine

Le CREA prévoit une faible activité économique en Suisse début 2017. Du côté de la Suisse romande, les indices analysés reculent entre le quatrième trimestre 2016 et les trois premiers mois de 2017, à l'exception de Genève. Vaud et Neuchâtel s'enfoncent dans la zone à faible croissance. Mais c’est l’indice neuchâtelois qui perd le plus de terrain entre le dernier trimestre 2016 et le premier de 2017 avec -1 point pour se fixer à 98,5 points. C'est également le seul à se retrouver sous la valeur suisse, revenant aux niveaux de début 2016. /sma