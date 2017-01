Fuite de gaz non dangereux à La Chaux-de-Fonds

Frayeur à La Chaux-de-Fonds. Mercredi matin peu avant 7h, la centrale d'engagement de la police neuchâteloise a été alertée pour une possible fuite de gaz dans les locaux de l'usine Pro Cadran, route de L'Orée-du-Bois 7 à La Chaux-de-Fonds. L’établissement a été évacué selon la procédure de sécurité interne. Le Service d'Incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises s'est rendu sur les lieux avec une dizaine de véhicules et 15 hommes.

Au final, il a été constaté que l'alarme avait été déclenchée par des gaz non dangereux issus de la décantation de boues, lesquelles étaient stockées dans une cuve prévue à cet effet. Mis à part des odeurs dérangeantes dans les locaux directement concernés, aucun danger pour le personnel ou la population environnante n'a été relevé.

Les boues ont été prises en charge par une entreprise spécialisée et la situation s'est normalisée dans la journée. /comm-jpp