Comment nourrir les oiseaux en hiver

Les petits oiseaux survivent très bien en hiver, mais les nourrir leur facilite la vie et permet de les observer de plus près. La Station ornithologique suisse conseille de donner des graines de tournesol et de chanvre aux fringilles, moineaux, bruants et mésanges, ainsi que des flocons d’avoine, des raisins secs et des fruits aux merles, rougegorges et étourneaux. Il faut en revanche éviter le pain et les restes de nourriture car ils sont trop salés.

La mangeoire doit être placée à l’abri des prédateurs (chats) et des intempéries. Pour limiter la transmission de maladies, il faut éviter que les oiseaux puissent s’asseoir dans la nourriture. Les mangeoires à réservoir et à bols ouverts étroits ainsi que les mangeoires cylindriques sont les plus appropriées.

Il est conseillé de donner peu de nourriture aux oiseaux mais de façon régulière. C’est surtout le matin qu’ils ont faim, après une longue nuit passée dans le froid. /mvr