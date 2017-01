Le cerf est de retour. Et c'est l'animal de l'année 2017. Il a vécu dans l’Arc jurassien il y a longtemps. Comme beaucoup de grands mammifères, il a disparu la suite de la modification du territoire et d’une chasse intensive. Il a été réintroduit dans certaines régions et colonise à nouveau progressivement la Suisse. Bien présent dans les Alpes et les Préalpes, le cerf vient petit à petit dans la région. Après les parties vaudoise et française du Jura, le canton de Neuchâtel est concerné.

Les estimations font état de dix à quinze individus à l’état sauvage dans le canton, on ne peut pas encore parler de population de cerfs établie. Mais cet animal herbivore est bien là, des observations régulières sont faites sur certains sites, du côté de La Brévine et dans la région du Creux-du-Van notamment. Certaines personnes affirment aussi avoir entendu le fameux brame du cerf. /msa