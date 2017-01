Une année de répit avant le changement des frais de douanes

Les férus d’achats sur internet peuvent se réjouir. Les nouveaux frais de douane n’entreront pas en vigueur dès le 1er janvier 2017, comme cela était prévu, mais en 2018.

Autre bonne nouvelle, ils ne devraient pas prendre l’ascenseur comme le craignait dans un premier temps la Fédération romande des consommateurs (FRC). Cette crainte vient du fait que dès 2018, tous les achats, y compris ceux dont le montant de la TVA est inférieur à 5 francs, seront taxés.

Le consommateur sera donc gagnant, puisque les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaire de plus de 100'000 francs par an devront s’assujettir à la TVA en Suisse. Ce qui veut dire que le consommateur aura, quand il commande, le montant exact qu’il doit payer. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et peut réserver de mauvaise surprises avec des taxes de douane élevées en comparaison avec le prix de l’objet commandé.

Attention aussi aux sites qui se terminent en .ch et qui ne sont pas basés en Suisse. Vous risquez là aussi d’avoir de mauvaises surprises lorsque vous recevrez votre colis avec des taxes qui n’étaient pas prévues. /sma